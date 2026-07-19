Il lavoro nella multinazionale Airbus e il legame con la sua Teggiano. Dalla Germania ospite l’ing. Gianni Caiafa

19/07/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Ospite dei “Salernitani nel mondo”, questa settimana, l’ingegnere elettrico, Gianni Caiafa, originario di Teggiano, in collegamento dalla Germania. Vive con la moglie e due piccole bambine nella città di Ingolstadt, nota per essere la sede della casa automobilistica della Audi. Caiafa però è project leader alla Airbus, multinazionale dell’aerospazio.

Con lui abbiamo parlato del suo lavoro e del ruolo che la multinazionale ha nel progetto della difesa comune europea. Ci siamo poi soffermati su un altro suo piccolo progetto che lo lega al suo paese d’origine: far conoscere in Germania la bontà dell’olio extravergine d’oliva prodotto nel Vallo di Diano, per creare anche interesse turistico per il territorio da parte dei cittadini tedeschi. 

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Ascolta
Gianni Caiafa dalla Germania
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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