Il lavoro nella multinazionale Airbus e il legame con la sua Teggiano. Dalla Germania ospite l’ing. Gianni Caiafa

Ospite dei “Salernitani nel mondo”, questa settimana, l’ingegnere elettrico, Gianni Caiafa, originario di Teggiano, in collegamento dalla Germania. Vive con la moglie e due piccole bambine nella città di Ingolstadt, nota per essere la sede della casa automobilistica della Audi. Caiafa però è project leader alla Airbus, multinazionale dell’aerospazio.
Con lui abbiamo parlato del suo lavoro e del ruolo che la multinazionale ha nel progetto della difesa comune europea. Ci siamo poi soffermati su un altro suo piccolo progetto che lo lega al suo paese d’origine: far conoscere in Germania la bontà dell’olio extravergine d’oliva prodotto nel Vallo di Diano, per creare anche interesse turistico per il territorio da parte dei cittadini tedeschi.
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Gianni Caiafa dalla Germania
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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