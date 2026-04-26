Il lavoro nel campo della moda e il grande impegno nell’associazionismo, ospite da New York Elena Loguercio

Questa settimana ai “Salernitani nel mondo” nostra ospite Elena Loguercio, manager e creativa di un’azienda internazionale che produce e vende capi d’abbigliamento d’intimo femminile.
Originaria di Sassano (Sa), vive a New York dal 1990, dove è anche presidente del Club Sassanesi a New York e segretaria organizzativa della Federazione delle Associazioni della Campania negli USA. Di recente la Federazione ha rinnovato le sue cariche, eleggendo per la prima volta una donna presidente. Abbiamo parlato di questo ma anche delle recenti iniziative del Club. In apertura abbiamo parlato della professione nel campo della moda che Elena svolge negli USA.
Ascolta
Elena Loguercio da New York
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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