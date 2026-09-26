Il Gal Colline Salernitane si interroga su “Politica integrata 2028/2034”. Il punto con il direttore Troisi

26/09/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
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Oggi il Gal Colline Salernitane protagonista di una Tavola rotonda sulla Programmazione comunitaria “Politica integrata 2028/2034”. Il tema della tavola rotonda ha preso spunto dal “Manifesto di Giffoni”. Ne abbiamo parlato in diretta con
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Troisi su Gal
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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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