Il Gal Colline Salernitane si interroga su “Politica integrata 2028/2034”. Il punto con il direttore Troisi

Al Palasele di Eboli, ExpoSele, la fiera dedicata al comparto agroalimentare, dalle 10.00 alle 18.00, ad ingresso gratuito.
Oggi il Gal Colline Salernitane protagonista di una Tavola rotonda sulla Programmazione comunitaria “Politica integrata 2028/2034”. Il tema della tavola rotonda ha preso spunto dal “Manifesto di Giffoni”. Ne abbiamo parlato in diretta con
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Troisi su Gal
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