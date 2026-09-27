Il GAL Colline Salernitane partecipa all’VIII Convegno Internazionale Cultural Landscapes a Ravello

Il GAL Colline Salernitane partecipa all’VIII Convegno Internazionale Cultural Landscapes – Norme e regole d’arte per una tutela dinamica dei paesaggi agricoli, in programma il 2 ottobre 2026 a Ravello, presso Villa Rufolo, sotto l’egida del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali.
Il GAL ha accolto con grande soddisfazione l’invito a patrocinare il Convegno e a contribuire al dibattito e alla pubblicazione scientifica. La partecipazione rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli anni per la valorizzazione culturale, paesaggistica e turistica dei Picentini, anche attraverso il progetto “Cammino dei Picentini”.
Il GAL ha già preso parte a importanti iniziative culturali, tra cui gli Stati Generali della Cultura, svoltisi a Napoli nel giugno 2025, e il Premio Internazionale Cimitile 2026.
L’appuntamento di Ravello costituisce inoltre un’importante occasione per consolidare le relazioni istituzionali con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e con il Presidente, Senatore Alfonso Andria, rafforzando al contempo la collaborazione con la Prof.ssa Marina Fumo, Presidente del Comitato Scientifico del Convegno.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.