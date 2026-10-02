Il GAL Colline Salernitane a Ravello per il convegno internazionale Cultural Landscapes. Ascolta

Il GAL Colline Salernitane oggi partecipa all’VIII Convegno Internazionale Cultural Landscapes “Norme e regole d’arte per una tutela dinamica dei paesaggi agricoli”, che si svolge sotto l’egida del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, presso Villa Rufolo a Ravello.
Il GAL Colline Salernitane ha accolto, con enorme soddisfazione, l’invito a patrocinare il Convegno Internazionale ed a fornire un proprio contributo, sia al dibattito che alla pubblicazione scientifica, che sarà realizzata. Lo ha sottolineato il direttore Eligio Troisi, intervenuto in diretta questa mattina.
A spiegare anche il tema del Convegno è stata poi la Presidente del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale, Prof.ssa Marina Fumo.
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Troisi e Fumo su convegno Gal a Ravello
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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