Il futuro Porticciolo di Pastena a Salerno, continua l’impegno del comitato “Giù le mani dal Porticciolo”. L’intervista

01/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il futuro del porticciolo di Pastena, a Salerno, continua ad essere al centro del dibattito cittadino con il comitato “Giù le mani dal Porticciolo”.

Nelle ultime settimane si parla di un nuovo progetto per l’intera area, ma quello attualmente in discussione sarebbe ormai vicino all’ultima autorizzazione. I cittadini, però, sono molto critici. Da qui la mobilitazione e l’assemblea pubblica convocata questa mattina al porticciolo di Pastena, poi rinviata alla prossima settimana per le avverse condizioni meteo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

In collegamento con noi, Daniele Bagnoli del comitato “Giù le mani dal Porticciolo”
Ascolta
Bagnoli su Porticciolo Pastena
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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