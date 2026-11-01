Il futuro Porticciolo di Pastena a Salerno, continua l’impegno del comitato “Giù le mani dal Porticciolo”. L’intervista

Il futuro del porticciolo di Pastena, a Salerno, continua ad essere al centro del dibattito cittadino con il comitato “Giù le mani dal Porticciolo”.
Nelle ultime settimane si parla di un nuovo progetto per l’intera area, ma quello attualmente in discussione sarebbe ormai vicino all’ultima autorizzazione. I cittadini, però, sono molto critici. Da qui la mobilitazione e l’assemblea pubblica convocata questa mattina al porticciolo di Pastena, poi rinviata alla prossima settimana per le avverse condizioni meteo.
In collegamento con noi, Daniele Bagnoli del comitato “Giù le mani dal Porticciolo”
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Bagnoli su Porticciolo Pastena
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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