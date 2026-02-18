Il futuro incerto per le Fonderie Pisano a Salerno. Il punto con la RSU delle Fonderie, Mimmo Volpe

Futuro incerto per le Fonderie Pisano di Salerno che, adesso, rischiano concretamente di dover cessare la propria attività nello stabilimento di Fratte.
La conferenza di servizi, riunitasi questa mattina negli uffici della Regione, in via Clark a Salerno, non ha consegnato buone notizie all’azienda e ai suoi oltre 100 operai. Regione Campania, Arpac ed Asl di Salerno hanno espresso parere negativo al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Ora lo storico stabilimento salernitano avrà soltanto dieci giorni per presentare eventuali controdeduzioni e scongiurare una chiusura che sembra segnata. Abbiamo raccolto le preoccupazioni dei lavoratori, a Radio Alfa il rappresentante sindacale delle Fonderie Pisano, Mimmo Volpe
