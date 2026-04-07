Fonderie Pisano, c’è una speranza. Oggi incontro in Regione. Il punto con Domenico Volpe

“La riunione sulla vertenza Fonderie Pisano di Salerno che si è svolta oggi nella sede dell’assessorato al Lavoro della Regione Campania, è stata importante perché, con i tre assessori competenti, è stata definita un’unità di intenti rispetto ai percorsi e alla risoluzione di una crisi che appare complessa”.
E’ quanto si legge in una nota firmata dai sindacati Cgil Campania, Cgil Salerno, Fiom Campania e Fiom Salerno che, insieme ad una delegazione delle RSU delle Fonderie, hanno preso parte all’incontro, con Fulvio Bonavitacola (assessore regionale alle Attività produttive e Sviluppo economico), Angelica Saggese (assessore al Lavoro e Formazione) e Claudia Pecoraro (assessore all’Ambiente) per affrontare le questioni legate al futuro lavorativo degli oltre 100 dipendenti della fabbrica di Fratte, dopo la chiusura dovuta al provvedimento regionale che ha negato l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
“L’idea di riuscire a tenere insieme le compatibilità ambientali con le garanzie occupazionali – precisano i sindacati – è un punto su cui tutti convergiamo. Adesso bisognerà chiedere all’imprenditore un piano industriale chiaro, definito, con impegni che rendano la sua soluzione compatibile con il territorio. Questo è un passaggio indifferibile, a partire dal quale è necessario trovare anche le modalità per rapportarsi correttamente con il territorio e fargli comprendere che non possiamo perdere un’attività industriale di tale importanza e lasciare i lavoratori senza occupazione” così i sindacati.
Prossimo incontro il 20 aprile al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove, si legge nella nota “bisognerà tenere conto dei pronunciamenti della magistratura, che certamente sono determinanti ma non risolutivi”. Oggi a Napoli si sono recati anche gli operai delle Fonderie, giunti a bordo di due pullman, con mogli e figli.
Le novità, raccontate a Radio Alfa in diretta da Napoli, dalla RSU delle Fonderie, Domenico Volpe
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Volpe su Fonderie
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