Il futuro delle Fonderie Pisano è nella delocalizzazione. Oggi incontro in Regione. Il punto con Mimmo Volpe RSU delle Fonderie

Le Fonderie Pisano hanno ancora 9 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni al preavviso di rigetto notificato dalla Regione Campania.
La società avrebbe poi ancora la possibilità di proporre un ricorso al Tar della Campania entro 60 giorni dalla notifica oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. L’Autorità competente aveva esaminato la documentazione tecnica presentata dall’azienda e i pareri degli enti coinvolti in riferimento all’applicazione delle BAT ovvero le migliori pratiche anti inquinamento. L’esito non era stato giudicato favorevole. Oggi pomeriggio, intanto, sindacati e rappresentanze dei lavoratori, sono stati convocati dalla Regione Campania. Per capire cosa è emerso dall’incontro, ci siamo collegati in diretta con il rappresentante sindacale delle Fonderie Pisano, Mimmo Volpe
Ascolta
Volpe su futuro Fonderie
