Il futuro della piccola Abijal nelle mani dei nostri medici. Ne parliamo con l’assessore Paky Memoli

Dovrà affrontare un delicato intervento, Abijal, una bambina di 12 anni proveniente dalla Nigeria.
La piccola è arrivata in Italia grazie ad un cordone umanitario, seguita dall’associazione S.O.Solidarietà Onlus diretto da Lola Tonin. Questa mattina, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, insieme all’assessore Paky Memoli, hanno voluto incontrare la bambina che la prossima settimana sarà sottoposta ad un intervento all’ospedale Santobono di Napoli per curare una scoliosi idiopatica. Il sindaco ha voluto donare alla piccola Abijal colori e album per dipingere quando dovrà trascorrere la degenza in ospedale. L’assessore Memoli, che fa parte dell’associazione umanitaria, si recherà in Nigeria tra qualche mese per visitare il villaggio dove la dodicenne vive con la zia e una sorella.
Ne abbiamo parlato in diretta con l’assessore alla medicina territoriale e alla sanità del Comune di Salerno, Paki Memoli
Ascolta
Memoli su solidarietà
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.