“Il futuro del territorio passa anche da qui”. L’impegno del WWF Campania raccontato da Raffaele Lauria, Delegato per la Campania

Si è tenuta sabato 15 novembre, l’attesa Assemblea Regionale del WWF in Campania.
Un appuntamento che si conferma un momento cruciale di confronto e programmazione per l’associazione regionale. L’evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutta la rete territoriale campana, uniti dall’obiettivo comune di proteggere la natura e contribuire a una regione più verde, giusta e viva.
L’Assemblea ha superato la dimensione del semplice incontro formale, trasformandosi in una vera e propria “fotografia” della vivace rete di volontari e professionisti del WWF in Campania.
La giornata è stata caratterizzata da tavoli tematici che hanno facilitato un confronto costruttivo su questioni aperte e nuove proposte. Questo scambio di idee è considerato fondamentale per definire le strategie future e rendere ogni azione dell’associazione sul territorio più efficace.
“L’Assemblea Regionale del WWF Campania è sempre un momento speciale,” ha dichiarato in diretta oggi a Radio Alfa, Raffaele Lauria – Delegato del WWF Italia per la Campania, “un giorno in cui persone diverse per età, esperienza e provenienza si ritrovano intorno alla stessa idea: proteggere la natura e costruire una Campania migliore. Il confronto vero che abbiamo costruito insieme è quello che serve per crescere e migliorare.” Ecco l’intervista
