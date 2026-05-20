Il futuro dei 140 lavoratori delle Fonderie Pisano. Il punto con il rappresentante della RSU aziendale, Domenico Volpe

Il futuro dei 140 lavoratori delle Fonderie Pisano.
Il Gruppo Pisano di Salerno rappresenta il 2% della produzione nazionale di ghisa sferoidale: una quota significativa di una filiera strategica per l’ industria manifatturiera italiana, dall’ automotive alle infrastrutture. Sulla vertenza Fonderie Pisano oggi la presa di posizione dell’advisor strategico delle Fonderie Pisano di Salerno, Dino Giordano. “Esiste una volontà imprenditoriale chiara, seria e documentata. Esiste il sostegno del Governo. Esiste un progetto industriale concreto. Manca un’ area di circa 50.000 mq, nel territorio campano che di aree dismesse ne ha a decine. Appare paradossale, oltre che difficile da spiegare, che la Regione non riesca a indicare un sito idoneo in provincia di Salerno. Dietro questa vertenza ci sono circa 140 famiglie di lavoratori diretti e un indotto che moltiplica questo numero: persone reali, con mutui, figli, responsabilità quotidiane”. Intanto questa mattina si è tenuta un’assemblea presso le fonderie Pisano, a cui hanno partecipato, oltre alle maestranze, Loris Scarpa coordinatore Nazionale FIOM – CGIL, Massimiliano Guglielmi segretario Regionale FIOM – CGIL, Francesca D’Elia segretaria Provinciale FIOM – CGIL, Luca Daniele segretario Provinciale CGIL. Noi ne abbiamo parlato in diretta con il rappresentante della RSU aziendale, Domenico Volpe
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Volpe su Fonderie Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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