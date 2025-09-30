Il Forum Day 2025 si terrà nel Vallo di Diano. Il punto con Rosario Madaio, coordinatore provinciale

Il Forum Day 2025 si terrà nel Vallo di Diano.
Il Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno, è uno dei momenti più attesi dell’anno per tutti i giovani ragazzi e la giovani ragazze che ogni anno si impegnano attivamente nel proprio territorio. Forum Day – Vallo di Diano ha l’obiettivo di valorizzare un territorio considerato periferico ma ricco di storie da raccontare.
Ne abbiamo parlato con Rosario Madaio, coordinatore provinciale del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno.
Ascolta
Madaio su Forum
