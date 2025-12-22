Il femminicidio di Anna Tagliaferri, il sindaco di Cava de’ Tirreni Servalli racconta il dolore di un’intera comunità

Addolorato per quanto accaduto a Cava de’ Tirreni, il sindaco Vincenzo Servalli, che è stato tra i primi a recarsi sul luogo dove ieri è avvenuto il femminicidio-suicidio, come prima cosa, ha deciso di sospendere tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione. L’intera copmunità metelliana è sconvolta per quanto accaduto.
La vittima Anna Tagliaferri, imprenditrice 40enne, sarebbe stata colpita da 8 coltellate dal compagno Diego Di Domenico, anch’egli 40enne, che, poi, si è suicidato lanciandosi dal tetto del palazzo di via Ragone. Sarà comunque l’autopsia a chiarire gli ulteriori aspetti. Prima di uccidersi, l’uomo ha ferito anche la madre 75enne di Anna che ha tentato di difendere la figlia. La donna ferita è sotto osservazione all’ospedale di Cava de’ Tirreni in stato di shock.
Anna era molto conosciuta nella cittadina metelliana, dove gestiva una storica pasticceria insieme con i due fratelli, cui poche settimane fa era stata consegnata dal sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, una targa celebrativa per gli oltre 50 anni di attività. Il sindaco Servalli questa mattina è intervenuto in diretta.
Vincenzo Servalli su femminicidio-suicidio
