“Il disastro dimenticato. Treno 8017 Balvano 1944”, il nuovo libro dell’avv. Gian Luca Barneschi

L’Avvocato Gian Luca Barneschi torna nuovamente a scrivere sul più grave disastro ferroviario della storia avvenuto a Balvano, in provincia di Potenza, il 3 marzo 1944, dopo la pubblicazione nel 2005 del volume “Balvano 1944: indagine su un disastro rimosso”.
“Il disastro dimenticato. Treno 8017 Balvano 1944” è il nuovo libro dell’avvocato Barneschi. Il libro sarà presentato Sabato 23 Maggio alle ore 19.00 nell’Aula Consiliare del Comune di Altavilla Silentina.
Pochi sanno dove si è verificato il più grave disastro ferroviario della storia. È avvenuto in Italia, a Balvano, in provincia di Potenza, nelle prime ore del 3 marzo 1944. Più di 600 persone (uomini, donne, ma anche giovanissimi) morirono in maniera assurda e incredibile, all’interno di una galleria, avvelenati dal monossido di carbonio prodotto da due locomotive a vapore. Ma ancora più incredibile è la maniera nella quale questa tragedia, dai molti responsabili e nessun colpevole, sia stata ignorata dalle istituzioni e dalla storia, anche in conseguenza di maldestre versioni di comodo e ricostruzioni non adeguate. Inizialmente, censura militare e ragion di Stato congiurarono per un quasi completo insabbiamento della tragedia, ma la rimozione dalla memoria collettiva e dalla memorialistica storiografica, concretizzatasi nei decenni successivi fino ai nostri giorni, risulta davvero inspiegabile. Il Treno 8017 concluse il suo viaggio, fermandosi definitivamente all’interno della Galleria delle Armi, a circa 450 metri dall’ingresso sud e a circa un chilometro e mezzo dall’uscita, con solo due carri e mezzo fuori dal portale sud della galleria. Una delle peggiori posizioni dove bloccarsi, per un treno con quella composizione, in assenza di ventilazione e con la galleria già piena di gas venefici. Purtroppo il treno rimase in tale posizione per più di cinque ore con le locomotive che continuarono ad eruttare fumi venefici. Monossido e biossido di carbonio e gli altri gas tossici prodotti dalla combustione compirono il loro letale effetto. Il ritardo dei soccorsi prima, ma anche le sue maldestre modalità di esecuzione, resero quantitativamente tremendo il bilancio della tragedia, aggravandolo enormemente. E così, nella fredda e umida mattinata del 3 marzo 1944, sui marciapiedi della stazione di Balvano furono accatastati i corpi di più di 600 persone di uomini e donne e di tutte le età. E dunque questa e’ una storia durata 80 anni, ma non ancora conclusasi.
Ne abbiamo parlato in diretta con l’autore del libro, l’Avvocato Gianluca Barneschi
Ascolta
Barneschi su tragedia di Balvano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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