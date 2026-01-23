Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico, ospite del Master in Anticorruzione a Unisa

Si è svolta, presso l’Aula “Pecoraro” dell’Università degli Studi di Salerno, la giornata conclusiva del Master di II livello in Anticorruzione, Data Protection e Cybersecurity, percorso di alta formazione promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Ateneo salernitano e coordinato dal Prof. Francesco Antonino Sessa e dal Prof. Francesco Fasolino.
Il Magnifico Rettore, prof. Virgilio D’Antonio, ha avviato gli indirizzi di saluto per la giornata, evidenziando l’impegno dell’Università nel rendere disponibile un’offerta formativa moderna ed attuale; a seguire, i qualificati saluti del Questore di Salerno, Dott. Giancarlo Conticchio, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, del Comandante Provinciale Guardia di Finanza, Gen. B. Luigi Carbone, e dei Prof. Angela DI Stasi e Giuseppe D’Angelo, rispettivamente Coordinatrice Corsi Dottorato DSG e Presidente Consiglio Didattico DSG.
Nel corso dell’iniziativa, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico, è intervenuto con un saluto istituzionale, portando l’attenzione sul valore della collaborazione tra università e sistema del credito e sull’importanza di investire nella formazione qualificata sui temi della legalità, della trasparenza e della sicurezza dei dati.
La partecipazione del Direttore Generale conferma il costante impegno della Banca Monte Pruno nel sostenere iniziative di alta formazione e nel promuovere una cultura della responsabilità e dell’innovazione a servizio dei territori e delle nuove generazioni di professionisti.
