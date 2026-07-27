Il delitto del giornliasta Esposito ad Eboli, davanti al giudice il tunisino reo confesso. Il punto con Il Mattino

27/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Oggi, nel carcere di Salerno, l’interrogatorio di garanzia e l’udienza di convalida del fermo di Ridha Rahmouni, il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso e bruciato il giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito, lo scorso 19 luglio in un terreno agricolo di località Cioffi a Eboli. Il tunisino è in Italia senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora, ed è destinatario di un obbligo di rimpatrio.

Secondo quanto finora emerso, quello tra Esposito e l’assassino, reo confesso, sarebbe stato un incontro programmato e non percepito come potenzialmente pericoloso dalla vittima in una zona isolata. I due si conoscevano da circa un mese, e lo attestano le celle telefoniche che si sono agganciate nello stesso luogo la sera dell’omicidio e anche i contatti telefonici dei giorni precedenti.

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Questa mattina, siamo tornati sulla terribile vicenda nel collegamento con il collega del Mattino di Salerno, Nicola Sorrentino. 

Ascolta
Nicola Sorrentino su delitto Esposito
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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