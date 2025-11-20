Il consumo di crack diventa emergenza a Salerno, i dati in un dossier del quotidiano La Città

Emergenza crack a Salerno e provincia. Negli ultimi mesi il fenomeno della “cocaina cotta” da fumare è aumentato. È quanto emerge dalle tabelle pubblicate a corredo delle oltre 300 pagine della Relazione annuale 2025 della Direzione centrale per i servizi antidroga.
Soltanto in grandi città come Napoli, Roma e Torino o in centri dove le attività di spaccio sono molto frequenti ci sono stati sequestri di crack superiori a quelli eseguiti dalle forze dell’ordine, nel corso del 2024, nel Salernitano.
Sul quotidiano La Città di Salerno oggi un dossier sulla grave problematica. Ne abbiamo parlato in diretta con il direttore Tommaso Siani.
