Il Consiglio dei Ministri scioglie il Comune di Pagani, saltano le elezioni previste a maggio. Il punto con L’Ora della Sera

22/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il Consiglio dei Ministri ha deciso lo scioglimento del Comune di Pagani, recependo la relazione della commissione di accesso, insediata per sospette infiltrazioni della criminalità organizzata.

Dunque decadono gli organi elettivi e viene disposto il commissariamento del Comune. Di conseguenza, saltano anche le elezioni amministrative previste a maggio.

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Lo scioglimento dell’ente si inserisce nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente nei casi in cui emergano criticità rilevanti nella gestione dell’ente, con l’obiettivo di ristabilire condizioni di legalità e trasparenza amministrativa. Ne abbiamo parlato questa mattina con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su scioglimento comune di Pagani
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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