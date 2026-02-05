Il Consigliere regionale Luca Cascone, eletto presidente della Commissione Trasporti. Oggi nostro ospite in diretta

Il Consigliere regionale Luca Cascone, eletto presidente della Commissione Trasporti. Un lavoro in continuità.
La IV Commissione consiliare permanente (Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti), insediata stamattina dal presidente del Consiglio regionale della CAMPANIA, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio ufficio di presidenza conferendo la carica di presidente al consigliere Luca Cascone del gruppo ‘A Testa Alta’. Il presidente Luca Cascone oggi nostro ospite in diretta
