Il Comitato obiettivo Ospedale presenta esposto in Procura per riaprire l’ospedale di Agropoli. Il punto con la presidente Grambone

Conferenza stampa al Comune di Agropoli questa mattina per i componenti del Comitato Obiettivo Ospedale dopo che i sindaci del distretto sanitario 70 non hanno firmato l’esposto predisposto dal Comitato per presentarlo in Procura allo scopo di ottenere per via giudiziaria la riapertura dell’ospedale cilentano. I sindaci preferiscono la soluzione politico-istituzionale. Il Comitato invece va avanti per la sua strada ed ha presentato l’esposto in Procura.
Rammarico sulla mancata firma dell’esposto da parte dei sindaci è stato espresso da Lucia Grambone, presidente del Comitato, che ha contestato le giustificazioni legate alla mancanza di personale. Grambone questa mattina è stata nostra ospite in diretta.
Ascolta
Lucia Grambone su ospedale Agropoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.