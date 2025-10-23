Il club Kiwanis Bellizzi-Picentino conferma presidente Franco Andrea Suanno. Nostro ospite tra bilanci e prossimi progetti

23/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
L’ingegnere Franco Andrea Suanno è stato confermato all’unanimità nella carica di presidente del Kiwanis Club Bellizzi–Picentino.

Durante la cerimonia svoltasi a Pontecagnano, il presidente Suanno ha fatto un excursus delle attività del club nello scorso anno sociale, e i progetti per il nuovo anno, che tra gli altri prevedono la raccolta fondi per i Service Distrettuali “Una culla, una speranza e “Possibility project”. Tutti i soci e gli ospiti, hanno espresso grandissima soddisfazione ed orgoglio, nella consapevolezza che questo sarà un anno sociale contraddistinto da entusiasmo e competenza.

Il presidente Suanno, questa mattina, è intervenuto in diretta per fare un rapido bilancio delle iniziative sociali svolte e di quelle in corso.
