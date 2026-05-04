Il cinipide torna a minacciare il castagno, l’allarme di Coldiretti

04/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del Cinipide del castagno, insetto originario della Cina che sta causando danni significativi alle produzioni.

A lanciare l’allarme è Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Il parassita è ormai presente in quasi tutte le province, segnale di un peggioramento del quadro fitosanitario che rischia di compromettere non solo la stagione in corso ma anche quelle future. “Abbiamo ricevuto segnalazioni da tutto il territorio, con situazioni critiche anche nel Cilento”, spiega il Presidente di Coldiretti, Ettore Bellelli.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Preoccupazioni analoghe arrivano dal casertano e dall’Irpinia, dove si registra un aumento delle infestazioni anche in aree finora marginalmente colpite. Allarme anche nel Sannio e nell’area dei Monti Lattari, dove la diffusione del parassita è in crescita.

Per fronteggiare l’emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica, tra cui l’utilizzo del parassitoide Torymus sinensis.

Fondamentale, inoltre, il sostegno economico ai castanicoltori. La castanicoltura rappresenta infatti un patrimonio economico, ambientale e culturale per la regione, la cui tutela è considerata essenziale per il futuro del settore.

Sull’argomento, Ettore Bellelli è intervenuto in diretta a Radio Alfa. 

Ascolta
bellelli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email. Il file audio (podcast) di questa notizia è scaduto. Qualora volessi riascoltarlo, puoi inviare una richiesta comunicando il tuo Nome e la tua Email.


Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo l'informativa sulla privacy

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Notizie correlate

Lascia un Commento