Il centro cittadino di Salerno ostaggio dei cafoni notturni, residenti contro i distributori h24. Il punto con la Città di Salerno

Urla, schiamazzi, musica a tutto volume sono diventate situazioni insostenibili per i cittadini residenti al centro cittadino di Salerno, in particolare sul Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele.
La city è ostaggio dei cafoni. Secondo i cittadini, uno principali problemi è rappresentato dai locali con distributori automatici aperti h-24: luoghi di passaggio che si sono trasformati in veri e propri punti di ritrovo per gruppi di giovanissimi, che occupano questi spazi fino a tarda notte disturbando la quiete pubblica. Abbiamo affrontato la questione con il collega Domenico Gramazio, autore dell’articolo sul quotidiano La Città di Salerno.
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Domenico Gramazio sulla city ostaggio dei cafoni notturni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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