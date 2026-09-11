Il centro cittadino di Salerno ostaggio dei cafoni notturni, residenti contro i distributori h24. Il punto con la Città di Salerno

11/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Urla, schiamazzi, musica a tutto volume sono diventate situazioni insostenibili per i cittadini residenti al centro cittadino di Salerno, in particolare sul Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele.

La city è ostaggio dei cafoni. Secondo i cittadini, uno principali problemi è rappresentato dai locali con distributori automatici aperti h-24: luoghi di passaggio che si sono trasformati in veri e propri punti di ritrovo per gruppi di giovanissimi, che occupano questi spazi fino a tarda notte disturbando la quiete pubblica. Abbiamo affrontato la questione con il collega Domenico Gramazio, autore dell’articolo sul quotidiano La Città di Salerno.

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Domenico Gramazio sulla city ostaggio dei cafoni notturni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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