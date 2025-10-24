Il Castroviejo Award 2026 assegnato al professor Vincenzo Sarnicola, per la prima volta ad un italiano. E’ originario di Agropoli

Il professor Vincenzo Sarnicola, luminare dell’oculistica originario di Agropoli, si è aggiudicato un premio molto prestigioso: il Castroviejo award 2026, il massimo riconoscimento internazionale nel campo dell’oculistica, e nello specifico della cornea, universalmente considerato il “Nobel” del settore.
L’annuncio è stato dato con grande entusiasmo durante l’American Academy of Ophtalmology, il più grande congresso mondiale di oftalmologia, tenutosi a Orlando dal 18 al 20 ottobre.
Il Castroviejo award, conferito dalla Cornea society, è un premio di altissimo profilo che celebra i contributi scientifici e clinici di straordinaria rilevanza nella chirurgia e nelle patologie corneali. L’entusiasmo della comunità oftalmologica mondiale presente a Orlando ha sottolineato l’importanza del risultato.
Questo riconoscimento andato al professor Sarnicola di Agropoli assume un valore eccezionale: è la prima volta nella storia che il prestigioso premio viene assegnato a un medico italiano. La cerimonia ufficiale di consegna del premio si terrà a New Orleans nell’ottobre 2026.
