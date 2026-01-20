Il caso studio del Vallo di Diano nel Progetto PRIN raccontato a Radio Alfa dal prof. Francesco D’Angiolillo

Partito il Progetto PRIN “Geografia amministrativa e “Questione territoriale” in Italia: criticità del ritaglio amministrativo e possibili soluzioni”, diretto dalla professoressa Floriana Galluccio dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale.
Un progetto che ha l’obiettivo di valutare l’efficienza territoriale dell’attuale ritaglio amministrativo italiano, individuando in termini specifici gli elementi di inefficienza territoriale in esso presenti, indicandone natura e conseguenze. All’interno della ricerca si sta approfondendo il caso studio del Vallo di Diano, poiché i comuni dell’area posseggono specificità, tra le quali l’essere state area pilota SNAI, rientranti nel PNCVD, con alcune enormi difficoltà, come ad esempio il non avere un tribunale di riferimento all’interno dei confini regionali. Oltre a un’analisi quantitativa con la realizzazione di carte specifiche su dati fondamentali quali dati demografici e occupazionali, la ricerca sul caso dei comuni del Vallo di Diano si baserà su un approccio qualitativo, volto a comprendere in profondità le dinamiche territoriali attraverso il coinvolgimento diretto degli attori locali. Un progetto seguito nei dettagli dal prof. Francesco D’Angiolillo, ricercatore presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, oggi nostro gradito ospite in diretta
