Il caso studio del Vallo di Diano nel Progetto PRIN raccontato a Radio Alfa dal prof. Francesco D’Angiolillo

20/01/2026 Attualità, Economia, Politica, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Partito il Progetto PRIN “Geografia amministrativa e “Questione territoriale” in Italia: criticità del ritaglio amministrativo e possibili soluzioni”, diretto dalla professoressa Floriana Galluccio dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

Un progetto che ha l’obiettivo di valutare l’efficienza territoriale dell’attuale ritaglio amministrativo italiano, individuando in termini specifici gli elementi di inefficienza territoriale in esso presenti, indicandone natura e conseguenze. All’interno della ricerca si sta approfondendo il caso studio del Vallo di Diano, poiché i comuni dell’area posseggono specificità, tra le quali l’essere state area pilota SNAI, rientranti nel PNCVD, con alcune enormi difficoltà, come ad esempio il non avere un tribunale di riferimento all’interno dei confini regionali. Oltre a un’analisi quantitativa con la realizzazione di carte specifiche su dati fondamentali quali dati demografici e occupazionali, la ricerca sul caso dei comuni del Vallo di Diano si baserà su un approccio qualitativo, volto a comprendere in profondità le dinamiche territoriali attraverso il coinvolgimento diretto degli attori locali. Un progetto seguito nei dettagli dal prof. Francesco D’Angiolillo, ricercatore presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, oggi nostro gradito ospite in diretta
Ascolta
D’Angiolillo su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento