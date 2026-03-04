Il caso Salvitelle. Piccolo borgo a rischio “chiusura”. L’opinione del gruppo di minoranza

Continua a far discutere la situazione in cui versa il piccolo borgo di Salvitelle.
Il piccolo borgo di 500 anime che combatte non solo con lo spopolamento ma ora anche con l’assenza di servizi ai cittadini. Ultimo campanello d’allarme la chiusura dell’unico negozio di alimentari del borgo. Abbiamo raccolto lo sfogo e la preoccupazione del sindaco, oltre la sua proposta provocatoria alla GDO di scommettere su Salvitelle. Sulla questione ha chiesto a Radio Alfa di intervenire anche il gruppo di consiglieri di minoranza. Ai nostri microfoni il punto di vista del Consigliere Francesco Perretta
Ascolta
Perretta su Salvitelle
