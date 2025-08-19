Il caso dell’operatore di Salerno Pulita che urina in strada. Il parere di Bennet

Un episodio definito incivile e che danneggia l’immagine di Salerno Pulita.
E’ questa la sintesi della posizione assunta dall’azienda Salerno pulita dopo le immagine circolate sul web che immortalano un operatore della società che si è reso protagonista di un comportamento inaccettabile durante l’orario di lavoro, urinando in strada, un gesto che ha suscitato l’indignazione della comunità. Gli uffici di Salerno Pulita sono già al lavoro per identificare il responsabile e prendere provvedimenti immediati.
A Radio Alfa abbiamo ricevuto molti messaggi di solidarietà nei confronti del lavoratore che rischia seri provvedimenti disciplinari.
Noi ne abbiamo voluto parlare con Vincenzo Bennet, amministratore unico della società
Ascolta
Bennet su Salerno pulita
