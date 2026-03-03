Il caro carburanti pesa sulla nautica. La denuncia a Radio Alfa di Assomare Italia – Fenailp Turismo

Il caro carburanti pesa e non poco anche sul comparto del noleggio nautico.
Alla luce della programmazione della stagione turistica 2026, attualmente in fase di definizione, l’impossibilità di accedere al carburante agevolato impedisce alle aziende di predisporre correttamente listini, tariffe e offerte commerciali, con inevitabili ripercussioni sull’intera filiera turistica. E’ la denuncia dell’associazione di categoria Assomare Italia – Fenailp Turismo, che riunisce 35 aziende del comparto del noleggio nautico professionale. L’associazione segnala il perdurare di una grave anomalia nell’applicazione delle agevolazioni sul carburante previste dal D.lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise). Nonostante il possesso di regolari autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici, diversi operatori associati stanno riscontrando, di fatto, l’impossibilità di accedere al carburante agevolato, senza che siano state fornite motivazioni chiare o risposte formali alle numerose sollecitazioni inviate nel tempo. Noi ne abbiamo parlato con il presidente di Assomare Italia–Fenailp Turismo Davide Di Stefano.
Ascolta
Di Stefano su caro carburanti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
