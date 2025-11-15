Il carcere in Italia è una discarica sociale. Lo denuncia a Radio Alfa il Garante dei detenuti, Ciambriello

Il carcere in Italia è una discarica sociale, la denuncia a Radio Alfa del Garante della Regione Campania delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello.
“C’è troppa carcerazione preventiva, occorrerebbe meno custodia cautelare per reati non gravi e più misure alternative al carcere per chi ha una pena al di sotto dei quattro anni”. Lo denuncia, il Garante della Regione Campania e Portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, in merito alle problematiche presenti negli Istituti penitenziari a livello nazionale e a livello regionale. In Italia i detenuti presenti sono 63.493, su 45.000 posti reali disponibili. In Campania, i detenuti presenti sono 7.751, su 5.500 posti reali. I detenuti non definitivi in attesa di primo giudizio sono 9.730, di cui in Campania 1.308.
A Radio Alfa oggi Ciambriello risponde anche ad una polemica fatta a Salerno dal ministro Matteo Salvini sul suo ruolo e la funzione di garante: “il carcere è una discarica sociale, un ospizio per poveri, l’emblema della disuguaglianza nella società e la rappresentazione pratica che non si applica la Costituzione. Una bomba a miccia corta, poche attività di lavoro e di reinserimento, c’è l’ozio! Voglio ribadire che il ruolo del garante è garantire il rispetto delle persone private della libertà ma non della dignità. Oltre ad essere una figura di garanzia e vigilanza sulle condizioni di detenzione, interviene in caso di violazione e promuove iniziative per tutelare i diritti umani e favorire l’umanizzazione della pena”. Ecco l’intervista
Ascolta
Ciambriello su carceri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.