Il carbone della Befana agli amministratore salernitani secondo L’Ora della Sera. Le ragioni con Andrea Pellegrino

07/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
In occasione della ricorrenza dell’Epifania, il quotidiano online L’Ora della Sera ha distribuito il carbone della Befana. Lo ha consegnanto al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli; al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Ciro Verdoliva; al centrodestra campano, in primis al consigliere regionale Mimì Minella e infine carbine anche ad Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Questa mattina, il direttore de L’Ora della Sera, Andrea Pellegrino, ci ha spiegato le ragioni di questo trattamento.
Ascolta
Andrea Pellegrino e il carbone della Befana
