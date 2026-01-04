Il Capodanno in Danimarca nel racconto del ristoratore salernitano Guido Parisi

04/01/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Da quasi 20 anni in Danimarca, Guido Parisi, originario di Salerno, gestisce il ristorante “L’angolo Italiano”. Il locale nella città di Vejle propone il meglio dell’enogastronomia campana con prodotti della nostra terra.

All’inizio di questo nuovo anno, nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 4 gennaio 2026, abbiamo parlato delle abitudini dei danesi a Capodanno.
Ascolta

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Guido Parisi sul Capodanno in Danimarca
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento