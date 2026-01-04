Il Capodanno in Danimarca nel racconto del ristoratore salernitano Guido Parisi

Da quasi 20 anni in Danimarca, Guido Parisi, originario di Salerno, gestisce il ristorante “L’angolo Italiano”. Il locale nella città di Vejle propone il meglio dell’enogastronomia campana con prodotti della nostra terra.
All’inizio di questo nuovo anno, nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 4 gennaio 2026, abbiamo parlato delle abitudini dei danesi a Capodanno.
Ascolta
Guido Parisi sul Capodanno in Danimarca
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.