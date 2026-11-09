Il calvario del Ponte sul Tanagro a Caiazzano. La denuncia di Giovanni De Lauso dell’associazione Piazza-Schierarsi

09/11/2026 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento
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Il rifacimento del Ponte Tanagro in località Caiazzano, lungo la S.P. 51 tra Padula e Sassano è un vero calvario per l’intero Vallo di Diano. 

Un’istanza di accesso agli atti presentata il 3 novembre al Genio Civile di Salerno dall’Osservatorio Popolare Schierarsi – Piazza Cilento-Vallo di Diano accende i riflettori sulla gestione dei lavori per la ricostruzione del ponte di Caiazzano. Stante quanto reso noto dall’associazione sulla base dei riscontri della Regione Campania, le modifiche sostanziali apportate al progetto originale risultano al momento prive di autorizzazione sismica o di deposito formale. La situazione rischia di paralizzare a tempo indeterminato un’infrastruttura fondamentale per la viabilità locale, bloccando le fasi finali di verifica e lasciando la comunità alle prese con una pesante paralisi logistica. Ne abbiamo parlato con Giovanni De Lauso Responsabile della comunicazione dell’associazione Piazza-Schierarsi Cilento-Vallo di Diano 

De Lauso su Caiazzano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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