Il calvario del Ponte sul Tanagro a Caiazzano. La denuncia di Giovanni De Lauso dell’associazione Piazza-Schierarsi

Il rifacimento del Ponte Tanagro in località Caiazzano, lungo la S.P. 51 tra Padula e Sassano è un vero calvario per l’intero Vallo di Diano.
Un’istanza di accesso agli atti presentata il 3 novembre al Genio Civile di Salerno dall’Osservatorio Popolare Schierarsi – Piazza Cilento-Vallo di Diano accende i riflettori sulla gestione dei lavori per la ricostruzione del ponte di Caiazzano. Stante quanto reso noto dall’associazione sulla base dei riscontri della Regione Campania, le modifiche sostanziali apportate al progetto originale risultano al momento prive di autorizzazione sismica o di deposito formale. La situazione rischia di paralizzare a tempo indeterminato un’infrastruttura fondamentale per la viabilità locale, bloccando le fasi finali di verifica e lasciando la comunità alle prese con una pesante paralisi logistica. Ne abbiamo parlato con Giovanni De Lauso Responsabile della comunicazione dell’associazione Piazza-Schierarsi Cilento-Vallo di Diano
De Lauso su Caiazzano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.