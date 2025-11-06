Il borgo di Caggiano è un set cinematografico. Il commento del sindaco Lamattina

Il cinema per valorizzare il territorio. Il borgo di Caggiano si trasforma in un set cinematografico.
Sono iniziate ufficialmente le riprese della nuova serie Rai “177 giorni – Il sequestro di Farouk Kassam”, una produzione firmata Bim Produzione che vedrà tra i protagonisti l’attore Marco Bocci. Le riprese proseguiranno nei prossimi giorni in diverse aree del paese. Noi ne abbiamo parlato con il sindaco Modesto Lamattina
Ascolta
Lamattina su cinema
