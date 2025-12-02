Il 7 dicembre il borgo abbandonato di Roscigno Vecchia rivive con il “Presepe vivente del ‘900”

02/12/2025 Primo Piano, Spettacolo Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Il borgo abbandonato di Roscigno Vecchia si prepara a vivere la magia del Natale in occasione del “Presepe vivente del ‘900”, in programma domenica 7 dicembre dalle 15.30.

L’evento è organizzato dal comune con My Fair, con il sostegno della Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con Forum dei giovani, Pro loco Roscigno Vecchia, associazione Terra Mia, e con la Parrocchia San Nicola di Bari.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Sarà possibile degustare piatti della tradizione locale presso le botteghe e le locande allestite per l’occasione. La visita sarà accompagnata dalla narrazione del regista Francesco Puccio. Info e prenotazioni 389 03 09 729. L’evento rientra nel progetto “Terre Ritrovate. I Viaggi delle Radici nella Valle del Calore”, che riunisce i comuni di Castel San Lorenzo (comune capofila), Piaggine, Laurino, Sacco, Valle dell’Angelo e Roscigno, nell’accordo per la coesione della Regione Casmpania, finanziato con delibera Cipess n. 70/2024.

Ne abbiamo parlato con il Sindaco Pino Palmieri. 

 

Ascolta
palmieri su presepe
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento