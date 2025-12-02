Il 7 dicembre il borgo abbandonato di Roscigno Vecchia rivive con il “Presepe vivente del ‘900”

Il borgo abbandonato di Roscigno Vecchia si prepara a vivere la magia del Natale in occasione del “Presepe vivente del ‘900”, in programma domenica 7 dicembre dalle 15.30.
L’evento è organizzato dal comune con My Fair, con il sostegno della Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con Forum dei giovani, Pro loco Roscigno Vecchia, associazione Terra Mia, e con la Parrocchia San Nicola di Bari.
Sarà possibile degustare piatti della tradizione locale presso le botteghe e le locande allestite per l’occasione. La visita sarà accompagnata dalla narrazione del regista Francesco Puccio. Info e prenotazioni 389 03 09 729. L’evento rientra nel progetto “Terre Ritrovate. I Viaggi delle Radici nella Valle del Calore”, che riunisce i comuni di Castel San Lorenzo (comune capofila), Piaggine, Laurino, Sacco, Valle dell’Angelo e Roscigno, nell’accordo per la coesione della Regione Casmpania, finanziato con delibera Cipess n. 70/2024.
Ne abbiamo parlato con il Sindaco Pino Palmieri.
