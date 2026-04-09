Il 17 aprile sciopero del Trasporto Pubblico Locale. Il punto con il segretario della Fit-Cisl Salerno, Diego Corace

Quattro 4 ore di sciopero del Trasporto Pubblico Locale della provincia di Salerno il 17 aprile.
Le Organizzazioni Sindacali CGIL, Filt-Cgil, CISL, Fit-Cisl, UIIL e Uil Trasporti della provincia di Salerno dopo le aggressioni ai lavoratori e la mancata convocazione del tavolo tecnico sulla sicurezza in Prefettura, hanno deciso di proclamare 4 ore di sciopero del personale del Trasporto Pubblico Locale della provincia di Salerno, con manifestazione e presidio davanti alla Prefettura di Salerno, nella giornata del 17 aprile 2026, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
I sindacati parlano di una situazione allarmante di violenze, minacce e danneggiamenti che colpiscono il personale viaggiante e di esercizio. Lo scorso 13 marzo 2026 è stata formalmente richiesta alla Prefettura di Salerno la riattivazione del tavolo tecnico sulla sicurezza, già istituito negli anni precedenti, con la partecipazione delle aziende del settore e delle forze dell’ordine, a tale richiesta non è seguita alcuna convocazione, nonostante la gravità dei fatti e l’urgenza di adottare misure concrete e immediate. Abbiamo approfondito la questione in diretta con il segretario della Fit-Cisl Salerno, Diego Corace
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Corace su sciopero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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