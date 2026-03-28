IGP no-food per la Ceramica Vietrese, incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il punto col sindaco De Simone

28/03/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Si è tenuto ieri a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’incontro dal titolo “Tutela dell’identità e formazione per le imprese ceramiche” a cura di Scuola di Ceramica Vietrese, del Comune di Vietri sul Mare, ed in collaborazione con le Case del Made in Italy, la Regione Campania e la CNA Salerno.

Un’occasione per parlare di Vietri sul Mare e la sua ceramica, in ottica dell’imminente riconoscimento del marchio IGP – primato assoluto tra le attività “non-food” – per l’antica arte vietrese. Presenti anche alcuni allievi della Scuola di Ceramica Vietrese, della quale per l’occasione è stata allestita una piccola mostra ed è stato presentato il catalogo delle opere.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Vietri Giovanni De Simone e l’assessore alla ceramica Daniele Benincasa. Il sindaco De Simone, questa mattina, in diretta ce ne ha parlato.
Ascolta
Giovanni De Simone su Igp no-food ceramica vietrese
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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