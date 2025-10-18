Idee e nuovi rapporti istituzionali per Francesco Morra negli Stati Uniti d’America. Ascolta

Il Sindaco del Comune di Pellezzano, Francesco Morra, Presidente facente funzioni di ANCI Campania, negli Stati Uniti per partecipare al Columbus Day a New York.
Nelle ultime ore è stato in visita istituzionale a Capitol Hill Club di Washington incontrando diversi membri del Congresso e funzionari che operano negli uffici legislativi. Un momento di confronto utile per comprendere da vicino il funzionamento delle istituzioni americane e il valore del dialogo politico come strumento di crescita e collaborazione. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente a Washington
Ascolta il collegamento in diretta
Morra negli USA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
