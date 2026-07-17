I comuni campani rappresentati da Anci in Cina, alla Shenzhen&Milan lifestyle Week

Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, nella qualità di presidente Anci Campania, partecipa alla Shenzhen – Milan, lifestyle week. Una settimana di incontri e confronti che si tiene a Shenzhen in Cina.
Un’importante occasione per incontrare amministratori e rappresentanti di tutto il mondo della creatività e dell’impresa per rafforzare i legami tra Italia e Cina con lo scopo di creare nuove opportunità, soprattutto, per i giovani. “Ogni missione internazionale – afferma Morra – ha valore quando riesce a trasformare il dialogo in piena opportunità di crescita dei territori”. La Shenzhen-Milan Lifestyle Week si tiene da oggi al 19 luglio coinvolgendo istituzioni, aziende, università, creativi e operatori del settore in un percorso che mette al centro il valore della cultura come linguaggio universale e leva di sviluppo per il sistema moda e lifestyle. L’edizione 2026 si sviluppa con un calendario che comprenderà sfilate, installazioni, momenti espositivi, incontri e occasioni di networking internazionale, e con al centro il tema Digital Fashion Eastern Expression, una riflessione sul rapporto tra identità culturale e trasformazione contemporanea.
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