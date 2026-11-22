Protagonisti delle tavole autunnali anche nella nostra provincia che ne è molto ricca.
Sono i funghi “chiodini”, chiamati così per la loro caratteristica forma che ricorda visivamente “un chiodo”.
Ne abbiamo parlato con la giornalista e scrittrice enogastronomica, Annamaria Parlato
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chiodini
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