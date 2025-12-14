I calamari ripieni e la stagionalità. I consigli della chef Carmela Baglivi

14/12/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
E’ uno dei piatti più amati e conosciuti non solo in Campania. Non tutti sanno che è però un piatto “stagionale”. 
Parliamo dei calamari ripieni. 
E’ un piatto stagionale perchè questo è uno dei momenti migliori nell’anno per pescare i calamari. 
Ci ha raccontato i dettagli con consigli e curiosità, la chef Carmela Baglivi 

i calamari ripieni
AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

