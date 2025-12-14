I calamari ripieni e la stagionalità. I consigli della chef Carmela Baglivi

E’ uno dei piatti più amati e conosciuti non solo in Campania. Non tutti sanno che è però un piatto “stagionale”.
Parliamo dei calamari ripieni.
E’ un piatto stagionale perchè questo è uno dei momenti migliori nell’anno per pescare i calamari.
Ci ha raccontato i dettagli con consigli e curiosità, la chef Carmela Baglivi
Ascolta
i calamari ripieni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.