I tempi per riaprire il Pronto soccorso dell’ospedale di Agropoli. Il punto con il Direttore Generale dell’ASL di Salerno, Gennaro Sosto

Riapre il Pronto soccorso dell’ospedale di Agropoli. L’annuncio oggi da parte del presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
“Ho dato mandato al Direttore Generale dell’ASL di Salerno di integrare l’Atto di Organizzazione Aziendale, prevedendo l’inserimento del Pronto Soccorso di Agropoli, e di avviare tutti i conseguenti adempimenti amministrativi”, così il presidente Fico.
Aperto nel 2007, il pronto soccorso dell’ospedale di Agropoli, ha vissuto una storia complessa, segnata da avvii, chiusure o depotenziamenti. Una vicenda che, nel tempo, ha alimentato tensioni e mobilitazioni da parte di cittadini, comitati e amministratori locali, impegnati nella richiesta di un rafforzamento stabile della rete dell’emergenza-urgenza in un’area che, soprattutto nei mesi estivi, vede moltiplicarsi la popolazione per l’arrivo di migliaia di turisti. Nel corso degli anni non sono mancate le manifestazioni di protesta. Ad aprile scorso si e’ svolto un corteo seguito da un presidio pubblico, aperto dallo striscione con la scritta: ‘Siamo disperati ma non rassegnati. I morti urlano giustizia! Aprite l’ospedale ora’. Ma non e’ stata quella l’unica forma di mobilitazione perche’, negli ultimi tempi, c’e’ chi si e’ incatenato dinanzi all’ingresso del nosocomio chiedendo la riattivazione del pronto soccorso. Oggi sono le parole del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ad aprire uno spiraglio. Ne abbiamo parlato con il Direttore Generale dell’ASL di Salerno, Gennaro Sosto
Ascolta
Sosto su ospedale di Agropoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.