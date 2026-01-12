I tassisti si fermano a Salerno e in tutta Italia il 13 gennaio. Gaetano Ricco ci spiega le motivazioni dello sciopero

Uno sciopero dei taxi in tutta Italia è stato proclamato per domani 13 gennaio da venti sigle sindacali, con un’adunata generale della categoria a Roma. Per quanto riguarda Salerno, la Claai ha dato disposizioni ai tassisti di partecipare in rappresentanza nella capitale oppure di rimanere in presidio e in assemblea in Piazza Vittorio Veneto a Salerno. Il fermo sarà effettuato dalle 07:00 alle 20:00.
La categoria denuncia la nuova incertezza venutasi a creare con le recenti sentenze relative al decreto sul foglio elettronico di servizio, in combinato con iniziative politiche e commerciali volte a ”sanare” l’operato illegale e sleale di NCC e piattaforme multinazionali. “Il dato univoco – sostiene la categoria – è che la legge 12/2019 non è stata ancora completata e nel frattempo la regolamentazione delle piattaforme di intermediazione, vero fulcro della riforma, è ancora fermo in sede europea, perché notificato e valutato in modo critico rispetto ai principi del diritto dell’Unione.
I tassisti chiedono e pretendono regole complete, chiare, e applicabili per tutti senza sovrapposizioni tra servizi differenti. Per parlarne e comprendere la vertenza è intervenuto in diretta Gaetano Ricco, presidente del Cotasa-Claai-Radio Taxi Salerno che ha voluto denunciare anche la situazione di incertezza venutasi a creare per il servizio da e per l’aeroporto di Salerno.
