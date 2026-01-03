I sindaci della Costiera Amalfitana partecipano alla mobilitazione degli ambientalisti a Salerno

Ci sarà anche una rappresentanza dei sindaci della Costa d’Amalfi alla mobilitazione promossa per domani, domenica 4 gennaio 2026, a Salerno, alle ore 10 sull’arenile della spiaggia libera di via Ligea, dalle associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente Salerno “Orizzonti” e Comitato “Salute e Vita” che contestano il progetto di ampliamento del porto commerciale salernitano.
La delegazione di sindaci sarà guidata dal sindaco di Cetara Fortunato Della Monica, presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, che con il collega di Vietri Sul Mare Giovanni De Simone, si sta opponendo da tempo al masterplan redatto sugli assetti degli spazi portuali da cui emergerebbe il progetto di ampliamento del Molo di Ponente, a ridosso del costone roccioso che separa Salerno dal borgo di Vietri. Proprio Cetara, nell’ottobre scorso, si è opposta formalmente al progetto votando una delibera di Consiglio comunale lamentando “una sostanziale invasività per il tratto di costa sud della Costiera Amalfitana.
È intenzione del Comune di Cetara, così come degli altri Comuni della Costiera Amalfitana – spiega Della Monica – tutelare il proprio territorio e opporsi con fermezza a qualsiasi progetto che vada a stravolgere la morfologia di un territorio unico al mondo. Il timore dei sindaci è che si possa determinare non solo uno stravolgimento della morfologia ma ulteriori e prevedibili danni ambientali per effetto di un nuovo disegno delle rotte delle navi.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.