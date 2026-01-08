I salernitani con i saldi per la Befana hanno speso 75 euro a persona. Il dato di di Confesercenti

La ricorrenza della Befana è stata festeggiata con gli acquisti in saldo dai consumatori di Salerno e provincia che hanno speso in media a persona circa 75 euro, contro i 64 euro della media nazionale. Il dato è stato reso noto da Confesercenti Salerno secondo cui è un segnale incoraggiante per il commercio locale, che arriva al termine di una stagione natalizia segnata da prudenza ma anche da una rinnovata voglia di acquisto.
“Sia prima che subito dopo Natale e ora con l’avvio dei saldi e dell’Epifania abbiamo registrato, un clima di cauto ottimismo da parte delle famiglie. Il budget di spesa è rimasto sostanzialmente in linea con le proiezioni nazionali, pur in un contesto in cui l’attenzione alle spese resta molto alta”, ha spiegato Raffaele Esposito, presidente provinciale di Confesercenti che questa mattina è intervenutoi in diretta.
Raffaele Esposito su spesa in saldo alla Befana
