I problemi e le speranze del borgo di Salvitelle. A Radio Alfa il Sindaco Maria Antonietta Scelza

La storia di Salvitelle è solo la pragmatica fotografia di quello che accade nei piccoli borghi delle aree interne.
Tre mesi fa ha chiuso l’ultimo negozio di alimentari. A Salvitelle, meno di 500 abitanti nella zona del Tanagro, vivere è diventata una corsa ad ostacoli, soprattutto per gli anziani. Gli over 70 qui sono la maggioranza. Nelle ultime ore tuttavia sembra essere arrivata un’importante novità proprio per i cittadini che lamentavano disagi per fare la spesa. La storia di Salvitelle è solo la pragmatica fotografia di quello che accade nei piccoli borghi delle aree interne. Noi ne abbiamo parlato con il sindaco, Maria Antonietta Scelza
Ascolta
Scelza su Salvitelle
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.