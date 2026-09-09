I primi cento giorni di Vincenzo De Luca alla guida del comune di Salerno. Il punto con Andrea Pellegrino

Sono trascorsi i primi cento giorndi di amministrazione comunale sotto la guida del sindaco Vincenzo De Luca. L’ex governatore si è trovato a fare i conti con i problemi di cassa e con una serie di problemi irrisolti. Tra le iniziative più apprezzate c’è la costituzione del Nucleo operativo Sicurezza della Polizia municipale.
Abbiamo fatto il punto in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Ascolta
Andrea Pellegrino su primi 100 giorni di De Luca al comune
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.