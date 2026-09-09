I primi cento giorni di Vincenzo De Luca alla guida del comune di Salerno. Il punto con Andrea Pellegrino

09/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Sono trascorsi i primi cento giorndi di amministrazione comunale sotto la guida del sindaco Vincenzo De Luca. L’ex governatore si è trovato a fare i conti con i problemi di cassa e con una serie di problemi irrisolti. Tra le iniziative più apprezzate c’è la costituzione del Nucleo operativo Sicurezza della Polizia municipale.

Abbiamo fatto il punto in diretta con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Ascolta
Andrea Pellegrino su primi 100 giorni di De Luca al comune
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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