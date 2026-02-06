“I portuali non lavorano per la guerra”, mobilitazione oggi a Salerno. A Radio Alfa i lavoratori Usb Salerno

“I portuali non lavorano per la guerra”, mobilitazione oggi a Salerno. A Radio Alfa Vincenzo Bottiglieri – Usb Salerno.
“I portuali non lavorano per la guerra”. È questo lo slogan lanciato dal sindacato Usb in occasione dello sciopero internazionale dei porti, che si tiene oggi in 21 scali tra Mediterraneo e Nord Europa. In Campania, al Porto di Salerno, la mobilitazione vede un presidio in via Ligea (ingresso del Porto Commerciale) a partire dalle 16.30 con la partecipazione anche di svariate associazioni e di una rete di movimenti che, da mesi, in coincidenza delle mobilitazioni contro il genocidio in Palestina, accendendo i riflettori sul ruolo dello scalo salernitano nel traffico d’armi da e verso Israele. A Salerno la mobilitazione si estende anche alla “devastazione ambientale correlata all’ampliamento del porto voluto dalla precedente amministrazione regionale. L’USB ha da mesi chiesto un incontro alle autorità coinvolte nella gestione del sistema porto, ma non ha ricevuto risposta. Noi ci siamo collegati in diretta con il presidio Usb Salerno
Ascolta
lavoratori Usb su sciopero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.