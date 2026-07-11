I NO dei giovani, ideologici e modaioli. La riflessione del presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi

Perchè i giovani nel nostro Paese hanno scarsa fiducia nelle istituzioni?
In alcune aree del Mezzogiorno c’è una diffidenza più marcata verso la capacità dello Stato e delle amministrazioni locali di realizzare e gestire opere complesse in modo trasparente, sicuro ed efficiente. Questo può tradursi in un atteggiamento prudente o contrario. Poi, alcuni territori hanno vissuto problemi legati a gestione dei rifiuti, inquinamento industriale o opere incompiute. Queste esperienze possono alimentare il timore che nuovi impianti producano più svantaggi che benefici. Fa riflettere la presa di posizione del presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, che ha affermato: “il giovane meridionale medio è CONTRO il nucleare, CONTRO la TAV, CONTRO i termovalorizzatori, CONTRO i porti, CONTRO i rigassificatori, CONTRO i ponti, CONTRO i tunnel. Poi prende il trolley e se ne va all’estero dove trova tutto questo ed è contento …”. Abbiamo voluto approfondire il tema in diretta con il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi
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Ilardi sui giovani
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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