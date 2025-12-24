I drammi del mondo ed il significato del Santo Natale. La riflessione del Vescovo Antonio De Luca

La comunità di fedeli in tutto il salernitano, in queste ore, si prepara al Santo Natale.
Il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, è certamente uno dei momenti più sentiti, tra preparativi, emozioni e tradizioni che fondono le nostre radici tra storia religiosa e culturale. L’attesa della nascita di Gesù con la partecipazione alla Messa di mezzanotte e le riflessioni profonde che porta con se’ il significato del Natale. Abbiamo raccolto la riflessione del Vescovo, Padre Antonio De Luca, della Diocesi di Teggiano Policastro
Ascolta
Vescovo De Luca sul Natale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.